В Киеве кабриолет "Мустанг" врезался в столб (видео)

В Киеве 21 апреля произошло серьезное ДТП с участием дорогой иномарки.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.
ЧП произошло на проспекте Победы, недалеко от станции метро "Житомирская".
"Ярко-желтый Мустанг обнял столб. Водитель изучает масштабы разрушения транспортного средства", – пишут в Сети.
На месте работает патрульная полиция.
Фото: Екатерина Колесник/Instagram
Ранее мы писали, что в центре Харькова на улице Сумской произошло еще одно жуткое ДТП – 23-летняя водитель кабриолета сбила группу пешеходов на тротуаре.
Также напомним, в Одессе столкнулись три автомобиля.
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