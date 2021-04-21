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В Киеве кабриолет "Мустанг" врезался в столб (видео)

21 апреля, 20:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Авария произошла в Святошинском районе столицы

В Киеве 21 апреля произошло серьезное ДТП с участием дорогой иномарки.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

ЧП произошло на проспекте Победы, недалеко от станции метро "Житомирская".

"Ярко-желтый Мустанг обнял столб. Водитель изучает масштабы разрушения транспортного средства", – пишут в Сети.

На месте работает патрульная полиция.

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Фото: Екатерина Колесник/Instagram

Фото: Екатерина Колесник/Instagram

Ранее мы писали, что в центре Харькова на улице Сумской произошло еще одно жуткое ДТП – 23-летняя водитель кабриолета сбила группу пешеходов на тротуаре.

Также напомним, в Одессе столкнулись три автомобиля.

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Киев авария ДТП полиция кабриолет столб

Источник: Сегодня

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