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В Киеве конфликт водителей на дороге закончился дракой (видео)

2 февраля, 17:45

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В салоне пострадавшего находились жена, сестра и младенец

В Киеве водители устроили драку на мосту Метро.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Telegram.

В полицию обратился очевидец происшествия. По словам мужчины, он увидел, что компания мужчин с одного автомобиля избивают водителя другого.

Потерпевший водитель Renault объяснил, что на дороге возник конфликт с другим водителем. Его автомобиль заблокировали, а после из другого автомобиля к Renault подошел незнакомец, открыл водительскую дверь и нанес ему несколько ударов.

Во время происшествия в салоне, кроме него, находились жена, сестра и младенец.

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"В конце пассажиры и водители обеих машин были вовлечены в конфликт. После драки незнакомцы уехали с места, а мужчине понадобилась помощь врачей", – говорится в сообщении.

На мосту Метро полиция задержала мужчин, которые не отрицали участия в конфликте.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за новогодних скидок украинцы дрались и давили друг друга в очередях.

В Киеве водители подрались на Кольцевой – смотрите видео:

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Киев драка мост метро Полиция Киева

Источник: Сегодня

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