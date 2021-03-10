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В Киеве конфликт водителей закончился ножевым ранением (фото)

10 марта, 14:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За содеянное ему грозит до восьми лет тюрьмы

В Киеве поймали водителя, который нанес ножевое ранение мужчине.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Между двумя водителями произошел конфликт на перекрестке улиц Малая Житомирская и Владимирский проезд.

"Во время ссоры один участник ударил ножом другого и скрылся. Уже через несколько минут на место происшествия прибыл экипаж патрульных полицейских и следственно-оперативная группа территориального отдела полиции", – говорится в сообщении.

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Как стало известно, полиция задержала нападавшего.

"Мы выяснили, что между водителями возник конфликт, а затем драка. Злоумышленник сначала бил потерпевшего кулаками, а потом достал нож и ударил его в живот. Далее человек быстро сел в машину и скрылся, а 46-летнего пострадавшего с проникающим ранением госпитализировали", – рассказал следователь Шевченковского управления полиции Владислав Каминский.

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Задержанный – 46-летний киевлянин, который раньше не привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Ранее мы писали, что в Киеве поймали 47-летнего мужчину, который убил таксиста.

Напомним, в селе Подворки под Харьковом произошел жуткий инцидент – женщина убила свою дочь и бегала по селу с головой.

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Киев нож полиция конфликт

Источник: Сегодня

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