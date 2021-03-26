В Киеве водители устроили разборки со стрельбой посреди дороги: нервного гонщика догнали (фото)

Личности всех участников инцидента уже установлены

В Киеве на улице Оранжерейной 26 марта произошел конфликт между двумя водителями, который закончился стрельбой. Конфликт возник по поводу того, кто раньше должен проехать.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Так, один из водителей достал нож и побежал к другому.

"Для самозащиты следующий выстрелил вверх из пистолета. Убегая с места событий зацепили автомобиль Toyota. Введен план перехват", – пишут в сообщении.

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Образовалась большая пробка по улицам Телиги, Богатырской.

По данным Google maps, на месте действительно большая пробка.

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Как рассказали нам в полиции, водитель автомобиля Volkswagen выстрелил в сторону водителя Citroën. После этого нервный водитель-стрелок столкнулся с автомобилем Toyota и удрал с места ДТП. Чтобы его остановить и был введен план "Перехват". Нервного гонщика догнали.

"Личности всех участников инцидента уже установлены. На месте работает следственно-оперативная группа. У водителя Volkswagen изъято оружие, оформляется ДТП. Решается правовая квалификация данного инцидента", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Подольского района.

Ранее мы писали, что в столице в Голосеевском районе произошла стрельба. Один кум пришел в гости к другому, они распивали спиртные напитки. Почти в полночь между ними начался конфликт, закончившийся хаотичной стрельбой из травматического оружия.

Напомним, в Никополе Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин. По факту стрельбы открыли уголовное производство.

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