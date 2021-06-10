В Киеве легковушка протаранила маршрутку, есть пострадавшие (фото)

В Киеве на Броварском проспекте столкнулись маршрутка и легковой автомобиль Daewoo. В результате аварии пострадали два человека – один человек из маршрутки и один из машины, их госпитализировали.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Василий Богайчик, в маршрутке №701 (Бровары – автостанция "Дарница") было 12 человек.

Авария произошла утром. Фото: Василий Богайчик, "Сегодня"

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В маршрутке было 12 человек. Фото: Василий Богайчик, "Сегодня" В тренде В Киеве открыли онлайн-регистрацию на прививку в МВЦ. Инструкция, как обойти живую очередь

Ранее мы сообщали, что на трассе Киев – Чоп столкнулись два автомобиля Volkswagen. Двое мужчин погибли, пострадала жена одного из них – она в реанимации.

Также напомним, в Киеве на проспекте Науки столкнулись два автобуса – есть пострадавшие. Из-за столкновения коммунального и междугородного автобуса образовалась пробка.