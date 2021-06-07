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В Киеве легковушка влетела в маршрутку – госпитализировали четырех человек (фото, видео)

7 июня, 16:24

Виктория Барановская Виктория Барановская

Водителя легкового автомобиля госпитализировали с разбитой головой, вместе с ним в больницу попали еще три пассажира маршрутки

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве на перекрёстке проспектов Свободы и Правды столкнулись легковушка и маршрутка. В результате пострадали четыре человека.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный"

Известно, что в момент аварии маршрутка ехала со стороны проспекта Свободы и поворачивала на проспект Правды, в сторону улицы Вышгородской. А KIA ехала прямо со стороны улицы Натальи Ужвий.

/ Фото: Киев Оперативный

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Водителя легковушки госпитализировали в больницу с разбитой головой. Он не был пристегнут ремнем безопасности.

/ Фото: Киев Оперативный

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В аварии пострадали несколько пассажиров маршрутки, их на месте осмотрели медики. Троих из них – госпитализировали.

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/ Фото: Киев Оперативный

Примечательно, что оба водителя уверяют, что ехали на зеленый сигнал светофора.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области на автодороге М-05 Киев-Одесса произошло ДТП. На данном участке движение временно ограничено.

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