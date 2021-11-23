В Киеве Lexus насмерть сбил мужчину – погибшим оказался правоохранитель (фото)

В Киеве в ДТП с элитной иномаркой погиб 26-летний правоохранитель – что известно

В Киеве под колесами иномарки погиб полицейский / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве, где ранее произошло масштабное ДТП, 20 ноября автомобиль Lexus сбил насмерть пешехода на бульваре Перова. Сегодня стало известно, что погибший – 26-летний сотрудник правоохранительных органов Ярослав В.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали в полиции.

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Как произошло ДТП

В Киеве автомобиль Lexus сбил мужчину, который до этого участвовал в массовой драке на тротуаре. Пешеход выбежал на проезжую часть и попал под колеса. Он скончался до приезда медиков.

От удара авто перевернулось. Фото: "Киев Оперативный"

Telegram-канал Киев Оперативный сообщил, что погибшим полицейским был Ярослав Викторов, 1996 года рождения.

Что говорят правоохранители

По словам источника "Сегодня", у полицейского произошел конфликт из-за девушки-правоохранителя.

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"В рамках следствия выясняется, почему он выбежал на дорогу – убегал ли от тех, кто его преследовал, или по другой причине. На дороге его сбила машина. Открыто два уголовных производства. Одно – по факту ДТП, второе – по факту хулиганства. Двое, которые гнались с палками за полицейским – задержаны", – сообщили правоохранители.

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