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В Киеве Lexus насмерть сбил мужчину – погибшим оказался правоохранитель (фото)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
23 ноября, 18:11
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В Киеве в ДТП с элитной иномаркой погиб 26-летний правоохранитель – что известно
В Киеве под колесами иномарки погиб полицейский
В Киеве под колесами иномарки погиб полицейский / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве, где ранее произошло масштабное ДТП, 20 ноября автомобиль Lexus сбил насмерть пешехода на бульваре Перова. Сегодня стало известно, что погибший – 26-летний сотрудник правоохранительных органов Ярослав В.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали в полиции.

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Как произошло ДТП

В Киеве автомобиль Lexus сбил мужчину, который до этого участвовал в массовой драке на тротуаре. Пешеход выбежал на проезжую часть и попал под колеса. Он скончался до приезда медиков.

От удара авто перевернулось. Фото: "Киев Оперативный"

Telegram-канал Киев Оперативный сообщил, что погибшим полицейским был Ярослав Викторов, 1996 года рождения.

Что говорят правоохранители

По словам источника "Сегодня", у полицейского произошел конфликт из-за девушки-правоохранителя.

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"В рамках следствия выясняется, почему он выбежал на дорогу – убегал ли от тех, кто его преследовал, или по другой причине. На дороге его сбила машина. Открыто два уголовных производства. Одно – по факту ДТП, второе – по факту хулиганства. Двое, которые гнались с палками за полицейским – задержаны", – сообщили правоохранители.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения — 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования — 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков — 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции — 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе — 6%;
  • пьяное вождение — 5%.

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