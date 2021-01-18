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В Киеве маршрутка насмерть сбила пешехода (видео)

18 января, 17:33

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Погибший шел по пешеходному переходу

В Киеве маршрутное такси сбило мужчину. В результате человек отлетел на несколько метров и скончался на месте.

Об этом сообщают "Вартови.Эспрессо".

Отмечается, что инцидент случился в Днепровском районе столицы на улице Алматинской. Мужчина в тот момент шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

Врачи, которые прибыли на место происшествия, только констатировали смерть.

По словам водителя маршрутки, пешеход был пьян. Теперь все подробности инцидента выясняют правоохранители.

Напомним, ранее под Киевом произошла жуткая авария. Авто вылетело на пешеходную зону и сбило девушку, которая шла по тротуару, после чего влетело в ограждение.

Кроме того, в центре Киева столкнулось сразу девять автомобилей.

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Киев ДТП пешеходный переход погибшие
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