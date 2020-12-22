В Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком (видео)

В Киеве на Кольцевой дороге произошло серьезное ДТП.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram, 22 декабря.
Маршрутка №716 столкнулась с грузовиком.
"Кольцевая сегодня прям разрывается от ДТП – еще одна авария вблизи с ТЦ "Апрель". Похоже, что будет пробка", – говорится в сообщении.
Также в соцсетях собщают, что произошла еще одна авария с участием автомобилей KIA и Citroen на Кольцевой дороге, возле автозаправки БРСМ.
Как свидетельствуют онлайн-сервис Google maps, на месте действительно образовалась пробка.
Информации о пострадавших нет.
Ранее мы писали, что в Киевской области пьяный водитель на микроавтобусе на большой скорости попал в ДТП.
Также сообщали, что под Одессой из-за гололеда столкнулись автобус и легковушка.
Напомним, на Донбассе столкнулись две легковушки.
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