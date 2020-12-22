Українська
$ 28,04
34,18
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком (видео)

22 декабря, 12:59

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На Кольцевой дороге образовалась пробка

В Киеве на Кольцевой дороге произошло серьезное ДТП.

Реклама

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram, 22 декабря.

Маршрутка №716 столкнулась с грузовиком.

"Кольцевая сегодня прям разрывается от ДТП – еще одна авария вблизи с ТЦ "Апрель". Похоже, что будет пробка", – говорится в сообщении.

Также в соцсетях собщают, что произошла еще одна авария с участием автомобилей KIA и Citroen на Кольцевой дороге, возле автозаправки БРСМ.

Реклама

Как свидетельствуют онлайн-сервис Google maps, на месте действительно образовалась пробка.

Информации о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в Киевской области пьяный водитель на микроавтобусе на большой скорости попал в ДТП.

Также сообщали, что под Одессой из-за гололеда столкнулись автобус и легковушка.

Реклама

Напомним, на Донбассе столкнулись две легковушки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев авария ДТП маршрутка кольцевая дорога

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что, опять? Стекло на мосту Кличко снова треснуло (фото)
Что, опять? Стекло на мосту Кличко снова треснуло (фото)Другие новости
На Шулявском мосту рухнули три столба освещения: на месте образовалась пробка (видео)
На Шулявском мосту рухнули три столба освещения: на месте образовалась пробка (видео)Происшествия
Искали атомную бомбу и разбирали эскалатор: реакции киевлян на 6-часовое закрытие метро
Искали атомную бомбу и разбирали эскалатор: реакции киевлян на 6-часовое закрытие метроДругие новости
В Киеве произошли столкновения ФОПов с полицией: есть пострадавшие (видео)
В Киеве произошли столкновения ФОПов с полицией: есть пострадавшие (видео)Другие новости
На Майдане в Киеве взрывают шумовые гранаты (видео)
На Майдане в Киеве взрывают шумовые гранаты (видео)Происшествия
Появилось видео падения столбов на Шулявском мосту
Появилось видео падения столбов на Шулявском мостуПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять