В Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком (видео)

В Киеве на Кольцевой дороге произошло серьезное ДТП.

Реклама

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram, 22 декабря.

Маршрутка №716 столкнулась с грузовиком.

"Кольцевая сегодня прям разрывается от ДТП – еще одна авария вблизи с ТЦ "Апрель". Похоже, что будет пробка", – говорится в сообщении.

Также в соцсетях собщают, что произошла еще одна авария с участием автомобилей KIA и Citroen на Кольцевой дороге, возле автозаправки БРСМ.

Реклама

Как свидетельствуют онлайн-сервис Google maps, на месте действительно образовалась пробка.

Информации о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в Киевской области пьяный водитель на микроавтобусе на большой скорости попал в ДТП.

Также сообщали, что под Одессой из-за гололеда столкнулись автобус и легковушка.

Реклама

Напомним, на Донбассе столкнулись две легковушки.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама