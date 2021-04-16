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В центре Киева машина утонула в "озере" посреди дороги: фото

16 апреля, 23:19

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

На Кирилловской улице образовалась лужа-гигант, в которой наполовину ушло под воду такси – вода из салона лилась рекой

В Подольском районе Киева провалилась часть дороги, в результате чего машина одной из служб такси провалилась в образовавшееся "озеро".

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Об этом передает корреспондент "Сегодня".

По словам водителя, в аварию он попал вечером 16 апреля на улице Кирилловская, когда ехал в сторону Кирилловской церкви.

"Подумал, что переднее колесо попало в канализационный люк. Вышел, чтобы посмотреть и "поддомкратить", но сам ушел в лужу по пояс, а потом по грудь", – говорит мужчина.

Когда он понял, что так его Renault не достать, то остановил других водителей, которые решили помочь, но только порвали два троса. Кроме того, асфальт на месте провала начал рассыпаться и машину накренило.

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/ Фото: Сегодня

Тогда водитель вызвал спасателей, которые и достали автомобиль.

Поскольку машина была наполовину погружена под воду, когда автомобилист открыл дверь, из салона вода выливалась наружу. Сейчас автомобиль находится на СТО.

В Нацполиции назвали причиной происшествия прорыв путепровода, в результате чего проезжая часть была подмыта.

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/ Фото: Сегодня

Сейчас движение по дороге временно перекрыто.

Напомним, не так давно дыра посреди дороги образовалась на улице Жмеринской в Святошинском районе.

А еще раньше асфальт провалился на Сырце. Тогда в яму никто не провалился, но движение на улице Петропавловской было ограничено.

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Киев ДТП провалилась Кирилловская прорыв трубы Подольский район

Источник: Сегодня

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