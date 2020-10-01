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В Киеве масштабный пожар охватил гаражи (видео)

1 октября, 15:29

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Горят гаражи на площади 30 квадратных метров

В Киеве на улице Алексы Тихого в Соломенском районе горят гаражи. Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

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Как видно на видео, пламя охватило гаражи. Спасатели уже выехали на место происшествия.

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В ГСЧС Киева сайту "Сегодня" сообщили, что возгорание в гараже уже ликвидировали.

"Возгорание произошло по адресу улица Алексея Тихого, 31/37, в Соломенском районе Киева. Горел гараж площадью 30 квадратных метров. Пожар уже ликвидирован в 14:43. Никто из людей не пострадал", – сообщили в ГСЧС Киева.

Пострадал ли автомобиль, который мог находиться в гараже, нам не смогли ответить. Пожарные отмечают, что пламя ликвидировали быстро, но на месте было много паники из-за задымления.

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Причины возгорания будут выяснять правоохранители.

В киевской многоэтажке вспыхнул пожар – спасатели несколько часов не могли потушить пожар.

В Луганской области из-за пожаров обьявили чрезвычайную ситуацию:

Видео: ГСЧС

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Киев пожар ГСЧС

Источник: Сегодня

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