В Киеве масштабный пожар охватил гаражи (видео)

В Киеве на улице Алексы Тихого в Соломенском районе горят гаражи. Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
Как видно на видео, пламя охватило гаражи. Спасатели уже выехали на место происшествия.
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В ГСЧС Киева сайту "Сегодня" сообщили, что возгорание в гараже уже ликвидировали.
"Возгорание произошло по адресу улица Алексея Тихого, 31/37, в Соломенском районе Киева. Горел гараж площадью 30 квадратных метров. Пожар уже ликвидирован в 14:43. Никто из людей не пострадал", – сообщили в ГСЧС Киева.
Пострадал ли автомобиль, который мог находиться в гараже, нам не смогли ответить. Пожарные отмечают, что пламя ликвидировали быстро, но на месте было много паники из-за задымления.
Причины возгорания будут выяснять правоохранители.
В киевской многоэтажке вспыхнул пожар – спасатели несколько часов не могли потушить пожар.
В Луганской области из-за пожаров обьявили чрезвычайную ситуацию:
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