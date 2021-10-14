В Киеве масштабный прорыв водопровода: авто по колеса в грязной воде (видео)

В столице в четверг, 14 октября, прорвало водопровод на улице Юрия Литвинского, 65. В результате мутная жижа заполнила проезжую часть, с десяток авто по колеса оказались в грязи.
Соответствующее видео опубликовали dtp.kiev.ua.
Далее по теме
Отмечается, что полиция оградила лентой участок дороги. На место уже вызвали специальные службы.
Как рассказали сайту "Сегодня" в "Водоканале", возникло повреждение на водопроводной сети диаметром 300 мм. В 17:50 работники локализовали виток, без водоснабжения остались два жилых дома: ул. Литвинского, 72/3 и 74.
По этому адресу направили автоцистерну. Сейчас по улице Литвинского частично ограничено движение транспорта.
Что делать, если в вашем дворе подобная авария?
В случае аварии или засорения канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:
- оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");
- позвонить на аварийную горячую линию по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.
Читайте также:
- Из-за потока воды забуксовало авто. В Киеве прорвало трубу (видео)
- "Тонны нечистот попадают в Днепр". В центре Киева произошла авария на коллекторе (фото)
- На Контрактовой площади в Киеве из-под земли забил фонтан – его устроил "Киевводоканал" (видео)
- В Киеве на мосту Патона снова водопад. Что говорят в "Киевтеплоэнерго" (видео)