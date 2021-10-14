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В Киеве масштабный прорыв водопровода: авто по колеса в грязной воде (видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
14 октября, 19:00
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В Киеве на место аварии уже приехали правоохранители – полиция оградила лентой затопленный участок дороги
Прорыв канализации в Киеве
Прорыв канализации в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице в четверг, 14 октября, прорвало водопровод на улице Юрия Литвинского, 65. В результате мутная жижа заполнила проезжую часть, с десяток авто по колеса оказались в грязи.

Соответствующее видео опубликовали dtp.kiev.ua.

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Отмечается, что полиция оградила лентой участок дороги. На место уже вызвали специальные службы.

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Как рассказали сайту "Сегодня" в "Водоканале", возникло повреждение на водопроводной сети диаметром 300 мм. В 17:50 работники локализовали виток, без водоснабжения остались два жилых дома: ул. Литвинского, 72/3 и 74.

По этому адресу направили автоцистерну. Сейчас по улице Литвинского частично ограничено движение транспорта.

Что делать, если в вашем дворе подобная авария?

В случае аварии или засорения канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:

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  • оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");
  • позвонить на аварийную горячую линию по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.

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