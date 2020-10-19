В Киеве мать бросила своего 3-летнего ребенка

В Киеве женщина бросила своего ребенка у знакомых.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.
Так, 3-летнюю девочку работники полиции нашли во дворе на улице Большой Васильковской. Женщина оставила со знакомыми свою дочь и ушла в неизвестном направлении Женщина вместе с ребенком пришла к знакомым, с которыми выпивала. Потом мать покинула дом, а дочь оставила незнакомым людям.
"Нам удалось установить данные женщины – это 19-летняя местная жительница, которая, по словам ее знакомых, злоупотребляет алкогольными напитками. Мы связались с бабушкой ребенка, однако она категорически отказалась принимать внучку. Поэтому мы приняли решение немедленно изъять ребенка и временно поместить в больницу", – говорит начальник сектора ювенальной превенции Печерского управления полиции Владимир Демьяненко.
Правоохранители устанавливают местонахождение матери девочки, чтобы привлечь к ответственности за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.
Ей грозит наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.
Ранее мы писали о том, что в Одессе ребенок бегал по улице, пока его пьяная мать спала под скамейкой.
А также ребенок с родителями жили в одесском парке – мать мальчика умерла.
Смотрите видео – в РФ ребенок упал в люк:
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