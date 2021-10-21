В Киеве микроавтобус на скорости сбил полицейского (фото)

В Киеве, где недавно дворник ограбил пенсионерку, водитель микроавтобуса сбил патрульного полицейского.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Детали инцидента
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Луговой, недалеко от ТРЦ Караван.
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"Патрульные стояли в первой полосе движения, оформляя нарушение ПДД. И тут микроавтобус решил объехать тянучку по правой полосе, не снижая скорости. Поздно заметил полицейского и сбил его", — говорится в сообщении.
Состояние пострадавшего
Патрульного полицейского с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Все детали инцидента будет выяснять следственно-оперативная группа.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения — 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования — 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков — 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции — 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе — 6%;
- пьяное вождение — 5%.
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