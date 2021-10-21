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В Киеве микроавтобус на скорости сбил полицейского (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
21 октября, 20:55
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Водитель транспортного средства не увидел патрульного полицейского
ДТП произошло недалеко от ТРЦ Караван/Коллаж: Сегодня
ДТП произошло недалеко от ТРЦ Караван/Коллаж: Сегодня

В Киеве, где недавно дворник ограбил пенсионерку, водитель микроавтобуса сбил патрульного полицейского.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Детали инцидента

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Луговой, недалеко от ТРЦ Караван.

"Патрульные стояли в первой полосе движения, оформляя нарушение ПДД. И тут микроавтобус решил объехать тянучку по правой полосе, не снижая скорости. Поздно заметил полицейского и сбил его", — говорится в сообщении.

Автомобиль на скорости сбил полицейского/Фото: Facebook: dtp.kiev.ua
Автомобиль на скорости сбил полицейского/Фото: Facebook: dtp.kiev.ua

Детали инцидента будет выяснять следственно-оперативная группа/Фото: Facebook: dtp.kiev.ua
Детали инцидента будет выяснять следственно-оперативная группа/Фото: Facebook: dtp.kiev.ua

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Состояние пострадавшего

Патрульного полицейского с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Все детали инцидента будет выяснять следственно-оперативная группа.

У правоохранителя — черепно-мозговая травма/Фото: Facebook: dtp.kiev.ua
У правоохранителя — черепно-мозговая травма/Фото: Facebook: dtp.kiev.ua

Водитель поздно увидел полицейского/Фото: Facebook: dtp.kiev.ua
Водитель поздно увидел полицейского/Фото: Facebook: dtp.kiev.ua

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения — 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования — 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков — 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции — 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе — 6%;
  • пьяное вождение — 5%.

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