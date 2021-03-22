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В Киеве минировали админздание на Грушевского

22 марта, 14:45

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сообщение поступило на электронную почту полиции

В Киеве полиция проверяет информацию о заминировании территории возле админздания в правительственном квартале.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

На электронный адрес столичной полиции поступило сообщение о том, что возле админздания на улице Грушевского заложено самодельное взрывное устройство.

"По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и спасатели", – говорится в сообщении.

Решается вопрос о правовой квалификации данного ЧП.

"Проверку закончили. Взрывоопасных предметов не обнаружено", – сообщили нам в полиции Печерского района.

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Напомним, ранее в Киеве четыре раза за неделю "минировали" элитную гимназию №32, расположенную на улице Ивана Федорова в Печерском районе столицы.

Также мы сообщали, что в Киеве в одном из учебных заведений 1 сентября началось не с праздничной линейки – неизвестные сообщили о минировании гимназии.

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