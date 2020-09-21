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В Киеве "минировали" Центральный ж/д вокзал

21 сентября, 16:35

Руслан Ровик Руслан Ровик

Вокзал останавливал работу на время проверки помещений

В Киеве после сообщения о "минировании" останавливали работу Центрального железнодорожного вокзала.

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Как сообщили на официальной Facebook-странице "Укрзализныци", после того, как была получена информация о взрывчатке, из помещений эвакуировали сотрудников и пассажиров.

На вызов оперативно прибыли взрывотехники, кинологи и полицейские. Они проверили территорию, но бомбы так и не обнаружили.

Межу тем, движение поездов решили не останавливать – они курсировали по графику, а посадку пассажиров вели через прилегающие территории.

Напомним, ранее в Киеве четыре раза за неделю "минировали" элитную гимназию №32, расположенную на улице Ивана Федорова в Печерском районе столицы.

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В полиции сайту "Сегодня" заявили: не исключают, что "заминировать" школу мог кто-нибудь из учеников, чтобы не ходить на уроки.

"Шутников ищем. Возможно, это кто-то из учеников срывает занятия в гимназии", – предположили копы.

Также мы сообщали, что в Киеве в одном из учебных заведений 1 сентября началось не с праздничной линейки – неизвестные сообщили о минировании гимназии.

Видео: Киев Оперативный

Напомним, не так давно в Киеве из-за минирования ограничили работу Центрального ж/д вокзала.

Также напомним, что в начале августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение банка в центре Киева, заявив, что в его рюкзаке находится взрывчатка. Мужчину задержали, взрывчатку не нашли.

А ранее в Киеве произошел взрыв возле станции метро "Шулявская". Тогда пострадали четыре человека.

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Киев вокзал минирование заминировали железнодорожный вокзал минировали

Источник: Сегодня

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