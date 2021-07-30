В Киеве "минировали" Офис президента – СМИ

Срочная новость / Фото: Сегодня
В Киеве 30 июля сообщили о минировании Офиса президента. Как рассказали корреспонденту "Сегодня" в полиции, у них пока нет никакой информации по этому поводу.
Никаких сообщений про минирование здания Офиса президента на улице Банковой полиции не поступало.
"Возле здания Офиса президента был выявлен подозрительный предмет. Кто-то оставил там сумку. Сейчас взрывотехники ее проверяют", – рассказали нам полиции Киева.
Сейчас место, где заметили сумку оцеплено оградительной лентой на время проведение проверки.
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