В Киеве "минировали" Офис президента – СМИ

Срочная новость / Фото: Сегодня

В Киеве 30 июля сообщили о минировании Офиса президента. Как рассказали корреспонденту "Сегодня" в полиции, у них пока нет никакой информации по этому поводу.

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Никаких сообщений про минирование здания Офиса президента на улице Банковой полиции не поступало.

"Возле здания Офиса президента был выявлен подозрительный предмет. Кто-то оставил там сумку. Сейчас взрывотехники ее проверяют", – рассказали нам полиции Киева.

Сейчас место, где заметили сумку оцеплено оградительной лентой на время проведение проверки.

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