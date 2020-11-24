В Киеве "минировали" станцию метро "Крещатик"

Станцию закрыли на вход, выход и пересадку

Станцию метро "Крещатик" закрыли на вход и выход.

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Об этом сообщает КГГА.

Как стало известно, поступил анонимный звонок о минировании.

"Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве в полицию поступило сообщение о минировании моста Патона.

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Кроме того, недавно в столице сообщили о минировании супермаркета на Позняках. Причиной для вызова на место взрывотехников стал подозрительный предмет в картонной коробке на входе в супермаркет.

Смотрите видео – задержание минера моста "Метро":

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