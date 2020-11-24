В Киеве "минировали" станцию метро "Крещатик"

Станцию метро "Крещатик" закрыли на вход и выход.
Об этом сообщает КГГА.
Как стало известно, поступил анонимный звонок о минировании.
"Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Киеве в полицию поступило сообщение о минировании моста Патона.
Кроме того, недавно в столице сообщили о минировании супермаркета на Позняках. Причиной для вызова на место взрывотехников стал подозрительный предмет в картонной коробке на входе в супермаркет.
Смотрите видео – задержание минера моста "Метро":
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