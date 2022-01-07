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В Киеве "минировали" вокзал и ТЦ – эвакуировали сотни человек

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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7 января, 15:31
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Сотрудники полиции уже провели проверку
В столице полиция проверила информацию о "минировании"
В столице полиция проверила информацию о "минировании" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве неизвестные "заминировали" Центральный железнодорожный вокзала и ТЦ "Глобус " на Майдане Незалежности. Как сообщили корреспонденту "Сегодня", эвакуировали большое количество людей.

"Поступило письмо на электронную почту о взрывчатке на вокзале и в ТЦ на Майдане Незалежности. Сотрудники полиции уже провели проверку. Взрывоопасных предметов не обнаружено", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Для того, чтобы провести проверку с помещения Центрального ж/д вокзала Киева эвакуировали 650 человек, а с торговых залов "Глобуса" пришлось вывести более 150 человек.

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Кроме того, в Сети распространяют информацию о минировании ТРЦ "Район".

Волна минирований в Украине

В последнее время в Украине, в частности и в Киеве, участились ложные минирования:

  • 28 декабря в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Блокбастер". Посетителей эвакуировали.
  • 26 декабря правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в аэропорту "Одесса".
  • В этот же день, 26 декабря, 49-летний мужчина заявил копам, что в здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он хочет взорвать дистанционно.
  • А вечером 25 декабря перекрыли мост им. Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.

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