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В Киеве младенец жил с пьяной мамой в заброшенном здании (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
11 октября, 13:47
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Ребенка нашли полицейские. Его доставили в больницу
В Киеве в заброшенном здании нашли маленькую девочку. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве в заброшенном здании нашли маленькую девочку. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в заброшенном помещении полицейские обнаружили 4-месячную девочку. Рядом с ней была ее мама в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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4-месячный ребенок был с пьяной мамой и двумя мужчинами

В полицию поступило сообщение, что на улице Академика Заболотного в заброшенной постройке заметили коляску с ребенком, а также двух неизвестных мужчин и женщину в нетрезвом состоянии.

На место сразу же прибыла патрульная полиция. Правоохранители обнаружили женщину в состоянии алкогольного опьянения с двумя мужчинами, а рядом стояла коляска с маленьким ребенком.

Как рассказали в полиции, женщине предлагали временное убежище с надлежащими условиями, чтобы она могла найти себе жилье или вернуться к родственникам в Одесскую область, но она категорически отказалась.

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"Поэтому мы безотлагательно вызвали "скорую" и сообщили о происшествии сотрудникам районной службы по делам детей и семьи, чтобы забрать девочку, осмотреть ее и поместить в больницу", – сообщили в полиции.

Ребенок находился в ужасных условиях. Фото: полиция Киева
Ребенок находился в ужасных условиях. Фото: полиция Киева

Что сейчас с ребенком?

На данный момент девочка находится в больнице. По словам врачей, жизни и здоровью ребенку ничего не угрожает.

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На маму ребенка составили протокол

На маму правоохранители составили протокол по ч. 2 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

"Чтобы забрать 4-месячного ребенка, мать должна улучшить условия проживания. Если этого не произойдет, служба по делам детей и семьи будет принимать соответствующее закону решение", – добавили в полиции.

Ребенка забрали в больницу. Фото: полиция Киева
Ребенка забрали в больницу. Фото: полиция Киева

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