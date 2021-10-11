В Киеве младенец жил с пьяной мамой в заброшенном здании (фото)

В Киеве в заброшенном помещении полицейские обнаружили 4-месячную девочку. Рядом с ней была ее мама в нетрезвом состоянии.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
4-месячный ребенок был с пьяной мамой и двумя мужчинами
В полицию поступило сообщение, что на улице Академика Заболотного в заброшенной постройке заметили коляску с ребенком, а также двух неизвестных мужчин и женщину в нетрезвом состоянии.
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На место сразу же прибыла патрульная полиция. Правоохранители обнаружили женщину в состоянии алкогольного опьянения с двумя мужчинами, а рядом стояла коляска с маленьким ребенком.
Как рассказали в полиции, женщине предлагали временное убежище с надлежащими условиями, чтобы она могла найти себе жилье или вернуться к родственникам в Одесскую область, но она категорически отказалась.
"Поэтому мы безотлагательно вызвали "скорую" и сообщили о происшествии сотрудникам районной службы по делам детей и семьи, чтобы забрать девочку, осмотреть ее и поместить в больницу", – сообщили в полиции.
Что сейчас с ребенком?
На данный момент девочка находится в больнице. По словам врачей, жизни и здоровью ребенку ничего не угрожает.
На маму ребенка составили протокол
На маму правоохранители составили протокол по ч. 2 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.
"Чтобы забрать 4-месячного ребенка, мать должна улучшить условия проживания. Если этого не произойдет, служба по делам детей и семьи будет принимать соответствующее закону решение", – добавили в полиции.
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