Українська
$ 28,06
33,34
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Жуткое ДТП с мотоциклом в Киеве: трое погибших

16 сентября, 00:17

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пешеход выбежал на дорогу в неположенном месте

В Киеве вечером во вторник, 15 сентября, на проспекте Любомира Гузара мотоцикл сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает телеграм-канал "Киев24".

Реклама

По информации издания, мотоциклист с пассажиром двигались в направлении торгового центра "Колибрис", когда на дорогу выбежал пешеход.

Водитель мотоцикла не успел среагировать и сбил нарушителя, при этом пассажир мотоцикла погиб на месте.

Пешехода, несмотря на усилия медиков, также не удалось реанимировать. Водителя забрала скорая с открытыми переломами, но увезти его до больницы не удалось – по дороге он умер.

В тренде
В Киеве установят новую скульптуру архистратига Михаила: Кличко назвал сроки (видео)
ДТП на Гузара в Киеве
Реклама

.Напомним, 11 сентября на автодороге Киев – Харьков – Довжанский столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковушка. В результате ДТП погибли пять человек, еще 14 получили травмы.

Мы также сообщали, что в Харькове легковушка врезалась в автомобиль скорой помощи и загорелась, пострадали несколько человек.

Видео: Telegram-канал/ Харьков тут

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев ДТП жертвы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве без вести пропал подросток: фото и приметы
В Киеве без вести пропал подросток: фото и приметыПроисшествия
В пригороде Киева прорвало газопровод: был мощный взрыв
В пригороде Киева прорвало газопровод: был мощный взрывПроисшествия
Под Киевом грузовики повадились объезжать затор по велодорожке (видео)
Под Киевом грузовики повадились объезжать затор по велодорожке (видео)Происшествия
В Киеве разоблачили международный канал торговли людьми
В Киеве разоблачили международный канал торговли людьмиПроисшествия и криминал
Под Киевом столкнулись четыре машины, есть пострадавшие: видео масштабного ДТП
Под Киевом столкнулись четыре машины, есть пострадавшие: видео масштабного ДТППроисшествия
В Киеве женщина на ходу выпала из маршрутки (видео)
В Киеве женщина на ходу выпала из маршрутки (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять