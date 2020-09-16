Жуткое ДТП с мотоциклом в Киеве: трое погибших

Пешеход выбежал на дорогу в неположенном месте

В Киеве вечером во вторник, 15 сентября, на проспекте Любомира Гузара мотоцикл сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает телеграм-канал "Киев24".

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По информации издания, мотоциклист с пассажиром двигались в направлении торгового центра "Колибрис", когда на дорогу выбежал пешеход.

Водитель мотоцикла не успел среагировать и сбил нарушителя, при этом пассажир мотоцикла погиб на месте.

Пешехода, несмотря на усилия медиков, также не удалось реанимировать. Водителя забрала скорая с открытыми переломами, но увезти его до больницы не удалось – по дороге он умер.

ДТП на Гузара в Киеве

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.Напомним, 11 сентября на автодороге Киев – Харьков – Довжанский столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковушка. В результате ДТП погибли пять человек, еще 14 получили травмы.

Мы также сообщали, что в Харькове легковушка врезалась в автомобиль скорой помощи и загорелась, пострадали несколько человек.

Видео: Telegram-канал/ Харьков тут

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