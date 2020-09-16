Жуткое ДТП с мотоциклом в Киеве: трое погибших

В Киеве вечером во вторник, 15 сентября, на проспекте Любомира Гузара мотоцикл сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает телеграм-канал "Киев24".
По информации издания, мотоциклист с пассажиром двигались в направлении торгового центра "Колибрис", когда на дорогу выбежал пешеход.
Водитель мотоцикла не успел среагировать и сбил нарушителя, при этом пассажир мотоцикла погиб на месте.
Пешехода, несмотря на усилия медиков, также не удалось реанимировать. Водителя забрала скорая с открытыми переломами, но увезти его до больницы не удалось – по дороге он умер.
.Напомним, 11 сентября на автодороге Киев – Харьков – Довжанский столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковушка. В результате ДТП погибли пять человек, еще 14 получили травмы.
Мы также сообщали, что в Харькове легковушка врезалась в автомобиль скорой помощи и загорелась, пострадали несколько человек.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк