В Киеве мотоцикл влетел в автомобиль, есть жертвы

По предварительной информации, водитель Hyundai не пропустила мотоциклиста

В Киеве в Оболонском районе мотоциклист врезался в автомобиль Hyundai Coupe, который пытался развернуться в направлении Вышгорода на улице Богатырской.

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Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

"Автомобиль Hyundai Coupe (Tiburon) двигался по улице Богатырской от города Вышгорода. Девушка-водитель решила развернуться в обратном направлении (в Вышгород) в разрешенном для разворота месте, но при этом не пропустила мотоцикл, который двигался по главной также в направлении Вышгорода", – говорится в сообщении.

В результате столкновения Hyundai отбросило на встречную полосу, а мотоциклист от травм скончался на месте.

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По предварительной информации водитель автомобиля серьезных травм не получила, но находится в состоянии шока.

ДТП с мотоциклом на Оболони

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Напомним, 4 октября в Киеве на проспекте Свободы произошла смертельная авария с участием маршрутки.

Мы также сообщали, что в Одесской области легковушка Volkswagen врезалась в грузовик MAN, в результате чего погиб один человек, еще двое, среди которых ребенок, получили травмы.

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