Українська
$ 28,28
33,28
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве мотоцикл влетел в автомобиль, есть жертвы

10 октября, 23:37

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По предварительной информации, водитель Hyundai не пропустила мотоциклиста

В Киеве в Оболонском районе мотоциклист врезался в автомобиль Hyundai Coupe, который пытался развернуться в направлении Вышгорода на улице Богатырской.

Реклама

Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

"Автомобиль Hyundai Coupe (Tiburon) двигался по улице Богатырской от города Вышгорода. Девушка-водитель решила развернуться в обратном направлении (в Вышгород) в разрешенном для разворота месте, но при этом не пропустила мотоцикл, который двигался по главной также в направлении Вышгорода", – говорится в сообщении.

В результате столкновения Hyundai отбросило на встречную полосу, а мотоциклист от травм скончался на месте.

В тренде
Гаванский мост в Киеве на этих выходных встанет в пробках (карта)
Реклама

По предварительной информации водитель автомобиля серьезных травм не получила, но находится в состоянии шока.

ДТП с мотоциклом на Оболони

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Напомним, 4 октября в Киеве на проспекте Свободы произошла смертельная авария с участием маршрутки.

Мы также сообщали, что в Одесской области легковушка Volkswagen врезалась в грузовик MAN, в результате чего погиб один человек, еще двое, среди которых ребенок, получили травмы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев ДТП оболонь мотоциклисты
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве жестоко убили хозяйку продуктового магазина (фото)
В Киеве жестоко убили хозяйку продуктового магазина (фото)Происшествия
В Киеве на ж/д вокзале устроили разборки с оружием (видео)
В Киеве на ж/д вокзале устроили разборки с оружием (видео)Происшествия
Пытался спуститься по канату из простыней: в Киеве разбился мужчина
Пытался спуститься по канату из простыней: в Киеве разбился мужчинаПроисшествия
В центре Киева митингующие перекрыли движение (фото)
В центре Киева митингующие перекрыли движение (фото)Другие новости
Стали известны подробности падения дельтаплана в Киевской области
Стали известны подробности падения дельтаплана в Киевской областиПроисшествия
Смерть в стоматологическом кресле: в Киеве судят врача
Смерть в стоматологическом кресле: в Киеве судят врачаДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять