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В Киеве мусоровоз протаранил девять автомобилей (фото)

22 января, 10:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

По предварительной информации, водитель мусоровоза был трезв

В Киеве с утра произошло серьезное ДТП – мусоровоз протаранил сразу девять автомобилей.

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Об этом сообщает Киев.Сейчас в Telegram.

Как стало известно, авария произошла на Лукьяновской, 81.

"Предварительно, мусоровоз занесло, и он протаранил девять машин", – говорится в сообщении паблика.

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По предварительной информации, водитель мусоровоза был трезв.

Он утверждает, что поднимался вверх по горке, было скользко и машину занесло.

Напомним, ранее под Харьковом скорая помощь слетела в кювет.

Кроме того, мы писали, что вчера в Буче произошло смертельное ДТП. В этом ДТП погиб водитель "ВАЗа", его личность устанавливается. Двое пассажиров из этого автомобиля были доставлены с травмами в больницу Ирпеня.

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Смотрите сюжет – военные попали в жуткое ДТП:

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Киев авария ДТП мусоровоз автомобили

Источник: Сегодня

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