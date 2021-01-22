В Киеве мусоровоз протаранил девять автомобилей (фото)

В Киеве с утра произошло серьезное ДТП – мусоровоз протаранил сразу девять автомобилей.
Об этом сообщает Киев.Сейчас в Telegram.
Как стало известно, авария произошла на Лукьяновской, 81.
"Предварительно, мусоровоз занесло, и он протаранил девять машин", – говорится в сообщении паблика.
По предварительной информации, водитель мусоровоза был трезв.
Он утверждает, что поднимался вверх по горке, было скользко и машину занесло.
Напомним, ранее под Харьковом скорая помощь слетела в кювет.
Кроме того, мы писали, что вчера в Буче произошло смертельное ДТП. В этом ДТП погиб водитель "ВАЗа", его личность устанавливается. Двое пассажиров из этого автомобиля были доставлены с травмами в больницу Ирпеня.
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