В Киеве муж чиновницы Минобразования устроил ДТП и угрожал связями жены (видео)

На место аварии быстро приехала сама чиновница. По словам очевидцев, она делала все, чтобы избежать ответственности

В Киеве муж чиновницы устроил ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в ночь на 29 декабря водитель одной из машин столкнулся сразу с двумя автомобилями. За рулем оказался пьяный муж чиновницы Министерства образования и науки Украины Галины Калиневич – Николай Кучер.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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Подробности ЧП

Как стало известно, пьяный мужчина за рулем KIA Sorento спровоцировал столкновение сразу с двумя автомобилями. Виновник ДТП заявил, что его жена работает в очень больших "связях".

Как оказалось, мужчина в браке с чиновницей Министерства образования и науки Украины Галиной Калиневич. Его зовут Николай Кучер.

На место аварии быстро приехала сама чиновница. По словам очевидцев, она делала все, чтобы избежать ответственности.

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Стоит отметить, что пьяный водитель отказался от прохождения медицинского осмотра и позже его забрали в больницу.

В Киеве известный гонщик Мочанов попал в ДТП

В Киеве произошло скандальное ДТП с участием известного гонщика Алексея Мочанова. Аварийная ситуация возникла на Большой Васильковской.

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Автор видео рассказал, что Мочанов подрезал его на дороге.