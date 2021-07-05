Українська
$ 27,41
32,41
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве мужчина бросался с оружием на полицейских (видео)

5 июля 2021 20:59

Виктория Барановская Виктория Барановская

На улице Ушицкого неадекват с пистолетом угрожал полицейским – его задержали

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 5 июля, в Киеве неадекватный мужчина бросался с оружием на полицейских.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Реклама

Инцидент произошел в Соломенском районе Киева на улице Ушинского. Там мужчина по неизвестной причине напал на правоохранителей с пистолетом.

На видео, которое сняли очевидцы, видно, что правоохранители не растерялись и обезоружили злоумышленника. Его скрутили и задержали.

Не пропусти!
Они не виделись месяц! Как футболистов сборной Украины встречают дома их дети
Роман Яремчук и его сынишка

Отметим, что на данном этапе неизвестно, почему мужчина так странно себя вел. Вероятно он находится в отделении полиции.

Ранее мы сообщали, что в Кременчуге мужчина стрелял по полицейским из окна квартиры. По данным медиков, он был под наркотиками.

Реклама

Напомним, что в Днепре трое парней пытались поджечь кафе и магазин на проспекте Александра Поля. Злоумышленники кинули в окно бутылку с горючим веществом, после чего в кафе произошло задымление.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Задержания, стычки с полицией и слезоточивый газ: подробности протеста ФОПов в Киеве – фото и видео
Задержания, стычки с полицией и слезоточивый газ: подробности протеста ФОПов в Киеве – фото и видеоПроисшествия
Отбивать пришел весь табор. Подростки-ромы протаранили три автомобиля, есть пострадавшие
Отбивать пришел весь табор. Подростки-ромы протаранили три автомобиля, есть пострадавшиеПроисшествия
В Киеве мать с ребенком сбили на пешеходном переходе (фото)
В Киеве мать с ребенком сбили на пешеходном переходе (фото)Происшествия
Налево через двойную сплошную: в центре Киева мотоциклист столкнулся с легковушкой (фото)
Налево через двойную сплошную: в центре Киева мотоциклист столкнулся с легковушкой (фото)Транспорт
Масштабный потоп в Киевской области: кого винят местные жители (видео)
Масштабный потоп в Киевской области: кого винят местные жители (видео)Происшествия
Под Киевом выпал град размером с яйцо (видео)
Под Киевом выпал град размером с яйцо (видео)Происшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять