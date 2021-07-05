В Киеве мужчина бросался с оружием на полицейских (видео)

Фото: коллаж "Сегодня"
В понедельник, 5 июля, в Киеве неадекватный мужчина бросался с оружием на полицейских.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел в Соломенском районе Киева на улице Ушинского. Там мужчина по неизвестной причине напал на правоохранителей с пистолетом.
На видео, которое сняли очевидцы, видно, что правоохранители не растерялись и обезоружили злоумышленника. Его скрутили и задержали.
Отметим, что на данном этапе неизвестно, почему мужчина так странно себя вел. Вероятно он находится в отделении полиции.
Ранее мы сообщали, что в Кременчуге мужчина стрелял по полицейским из окна квартиры. По данным медиков, он был под наркотиками.
Напомним, что в Днепре трое парней пытались поджечь кафе и магазин на проспекте Александра Поля. Злоумышленники кинули в окно бутылку с горючим веществом, после чего в кафе произошло задымление.