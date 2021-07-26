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В Киеве мужчина деревянной палкой забил своего знакомого (фото)

26 июля 2021 14:20

Виктория Барановская Виктория Барановская

Мужчины распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт

Убийство произошло на проспекте Юрия Гагарина / Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

Убийство произошло на проспекте Юрия Гагарина / Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

В понедельник, 26 июля, в Киеве задержали мужчину, который убил своего знакомого во время конфликта.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

На проспекте Юрия Гагарина, во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник деревянной палкой ударил несколько раз своего знакомого по голове.

"От полученных телесных повреждений мужчина, 1964 года рождения, скончался на месте до приезда врачей. Первыми прибыли на вызов и обнаружили злоумышленника патрульные и в дальнейшем передали следователям, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали его. Им оказался 40-летний уроженец Кировоградской области", – говорится в сообщении.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева
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Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

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Как выглядит станция. Фото: коллаж "Сегодня"

Правоохранители начали уголовное производство ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Они готовят фигуранту сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Напомним, что в селе Маневичи Волынской области 36-летний мужчина убил родную мать. Показательно, что день назад он вернулся из мест лишения свободы, куда попал за убийство своего отца.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве человек застрелил мать и угрожал полицейским.

А в Полтаве на территории тира девушка смертельно ранила инструктора по стрельбе . 18-летней жительнице Днепра грозит до 15 лет тюрьмы.

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