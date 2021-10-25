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В Киеве мужчина изнасиловал женщину: суд вынес приговор

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
25 октября, 12:15
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Это произошло на улице Машиностроительной. Тогда преступник силой отвел потерпевшую в безлюдное место
В Киеве засудили насильника. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве засудили насильника. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 38-летнего насильника приговорили к 7,5 года лишения свободы. Он уроженец Еревана.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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Детали

Как стало известно, злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления на улице Машиностроительной. Тогда преступник силой отвел потерпевшую в безлюдное место, где изнасиловал ее.

Приговор суда

В ходе судебного разбирательства прокурор полностью доказал вину обвиняемого. Приговором Соломенского районного суда Киева злоумышленника приговорили к наказанию в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу преступник будет находиться под стражей.

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Мужчина под стражей. Фото: "Комментарии"
Мужчина под стражей. Фото: "Комментарии"

Проблема сексуального насилия в Украине

Проблема сексуального насилия на Украине стоит весьма остро. Не менее 50% украинских женщин становились жертвами сексуальных домогательств, а около 8% украинок испытывали его на себе многократно.

Напомним, в Киеве 50-летний мужчина напал в лифте на двух девятилетних девочек, а затем совершил действия сексуального характера.

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