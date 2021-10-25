В Киеве мужчина изнасиловал женщину: суд вынес приговор

В Киеве 38-летнего насильника приговорили к 7,5 года лишения свободы. Он уроженец Еревана.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Детали
Как стало известно, злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления на улице Машиностроительной. Тогда преступник силой отвел потерпевшую в безлюдное место, где изнасиловал ее.
Приговор суда
В ходе судебного разбирательства прокурор полностью доказал вину обвиняемого. Приговором Соломенского районного суда Киева злоумышленника приговорили к наказанию в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы.
До вступления приговора в законную силу преступник будет находиться под стражей.
Проблема сексуального насилия в Украине
Проблема сексуального насилия на Украине стоит весьма остро. Не менее 50% украинских женщин становились жертвами сексуальных домогательств, а около 8% украинок испытывали его на себе многократно.
Напомним, в Киеве 50-летний мужчина напал в лифте на двух девятилетних девочек, а затем совершил действия сексуального характера.
Ранее мы писали:
- В Ровно молодой человек изнасиловал 13-летнюю девочку. Злоумышленник заявил, что не понял, сколько лет было пострадавшей.
- В Одессе в один день изнасиловали девочку-подростка и 32-летнюю женщину. Мужчин задержали правоохранители, им объявили подозрения.
- В Киеве мужчину, который пять лет развращал и насиловал дочь сожительницы, взяли под стражу. Сейчас девочке 14 лет.