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В Киеве мужчина напал на людей с ножом из-за замечания по поводу его собаки

12 мая, 13:46

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Медики оказали помощь пострадавшим на месте, а мужчине теперь грозит тюрьма

В Киеве поймали мужчину, который ножом ранил двух киевлян. ЧП произошло из-за замечания по поводу собаки мужчины, которая бросалась на прохожих.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

На улице Кубанской Украины неизвестный ранил ножом женщину и мужчину. Как оказалось, во дворе многоэтажки мужчина выгуливал собаку без поводка и намордника. В этот момент у подъезда остановился автомобиль, из которого начали выходить люди, а домашнее животное подбежало к ним и начало лаять.

"На просьбу 37-летнего водителя и 64-летней пассажирки убрать собаку ее владелец начал нецензурно выражаться и агрессивно себя вести. В ходе конфликта он достал из кармана нож и ударил им мужчину в шею, а потом женщину – в лицо", – говорится в сообщении ведомства.

Медики оказали помощь пострадавшим на месте. Правоохранители задержали 45-летнего киевлянина в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Киево-Святошинском районе неравнодушные граждане нашли собаку со связанными лапами.

Напомним, что бойцовская собака разорвала чихуахуа в Киеве, мы писали как накажут хозяина.

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