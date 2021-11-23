Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Динамо - Бавария: онлайн Динамо - Бавария: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Киеве мужчина напал на патрульного – что с пострадавшим (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
23 ноября, 14:27
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Водитель мопеда "Ямаха" нарушил правила дорожного движения – его пытались задержать
В столице водитель напал на копа
В столице водитель напал на копа / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве мужчине напал на полицейского. Злоумышленник, управляя мопедом, нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться от правоохранителей. Во время задержания нарушитель повредил полицейскому руку.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Реклама

Подробности

На улице Котельникова полицейские остановили мопед "Ямаха", водитель которого нарушил правила дорожного движения.

"Патрульные подали нарушителю сигнал об остановке, однако последний не отреагировал и начал убегать, совершая опасные маневры", – сообщают в полиции.

Водитель убегал от копов, а потом и вовсе напал на них
Водитель убегал от копов, а потом и вовсе напал на них / Фото: Нацполиция

Реклама

Во время проверки водитель начал хватать инспектора полиции за форменную одежду и толкать. Он нанес 26-летнему лейтенанту полиции телесные повреждения.

Водителя удалось задержать после нападения
Водителя удалось задержать после нападения / Фото: Нацполиция

Что с полицейским

А потерпевшего с травмой руки доставили в медицинское учреждение, где прооперировали.

Реклама

"Следственным отделом Святошинского управления полиции проводится досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. По согласованию с окружной прокуратурой фигуранту поставлено в известность о подозрении в совершении преступления", – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали:

  • Во Львовемаршрутчик сбил женщин. Одна женщина в результате полученных травм погибла, другую с телесными повреждениями госпитализировали.
  • Обвиняемый 16-летний Николай Харьковский, которого обвиняют в смертельном ДТП в Харькове, дал новые показания.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Короновирус за неделю

8 906

заболело за неделю в Киeвe

-9%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Погрузись в прошлое
Что там интересного?
Дневник независимости 🇺🇦

23 ноября 1991. К действующим денежным нормам расходов на питание чернобыльцев будет прибавляться от 1 рубля 12 копеек до 2 рублей 76 копеек в зависимости от возраста...

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.66

Российский рубль (₽)

0.3564

Евро (€)

30.06

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять