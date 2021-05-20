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В Киеве мужчина насиловал 13-летнего крестника для продажи порноконтента: ему вынесли приговор

20 мая, 20:32

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Он снимал процесс на видео и потом анонимно сливал в Сеть за деньги

Мужчине вынесли приговор за изнасилование ребенка. Фото: Прокуратура Киева

Мужчине вынесли приговор за изнасилование ребенка. Фото: Прокуратура Киева

29-летнему мужчине, который систематически насиловал малолетнего мальчика и создавал порнографическую продукцию с его участием, вынесли приговор. Его взяли под стражу еще в мае 2020 года.

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Об этом сообщает Прокуратура Киева.

Так, летом 2018 года мужчина, пользуясь беспомощным состоянием своего 13-летнего крестника, вступал с ним в половые сношения и снимал этот процесс на видео. Созданный при участии ребенка порноконтент злоумышленник сбывал в анонимном сегменте интернет-сети.

Фото: Прокуратура Киева

Фото: Прокуратура Киева

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"В ходе проведения обысков по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято компьютерную технику, мобильные телефоны с изображениями порнографического характера с участием несовершеннолетнего ребенка", – говорится в сообщении.

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В мае 2020 года его раскрыли, сообщили о подозрении и взяли под стражу.

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Фото: Прокуратура Киева

Фото: Прокуратура Киева

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"Мужчину признали виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорили к 13 годам лишения свободы", – добавляют в ведомстве.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый находится под стражей.

Ранее мы сообщали, что в Одессе мужчина насиловал школьниц. Он выдавал себя за юношу и шантажировал своих жертв интимными фото.

Также напомним, в Сумской области в городе Кролевец юноша на улице пытался изнасиловать школьницу.

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