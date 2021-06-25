В Киеве мужчина под наркотиками стрелял из окна многоэтажки (видео)

Жители дома, когда услышали крики и выстрелы из окна четвертого этажа, сразу вызвали полицию

Мужчина стреляет в воздух из винтовки. Фото: скрин

В Киеве сегодня мужчина стрелял из окна многоэтажки. Полицию вызвали прохожие.

Реклама

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram.

Инцидент произошел на улице Академика Ефремова. Несколько жителей многоквартирного дома жаловались, что слышали выстрелы и крики с четвертого этажа.

"Патрульные увидели мужчину, который выглядывал из окна, в руках у него был предмет, похожий на винтовку", - говорится в сообщении.

Читайте также: Стрельба в российской школе: учитель просила детей не нервировать родителей

Реклама

Копам мужчина открыл дверь и впустил в квартиру, где они увидели оружие и наркотики.

51-летнего жителя квартиры сразу же задержали.

Ранее мы писали, что на Троещине мужчина в трусах устроил стрельбу прямо на улице.

Также мы сообщали, что в Кирилловке Запорожской области произошла стрельба. В результате двое мужчин получили ранения.

Реклама

Напомним, что в Киеве пассажир расстрелял водителя автобуса.