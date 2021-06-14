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В Киеве мужчина поджег магазин, чтобы обокрасть продавца (фото)

14 июня 2021 15:48

Виктория Барановская Виктория Барановская

Пока работники пытались погасить пламя, он проник за прилавок и забрал мобильный телефон женщины

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 14 июня, в Соломенском районе Киева мужчина поджег магазин и обокрал продавщицу.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Выяснилось, что в магазин зашел мужчина и под видом покупателя якобы выбирал товар. Оказавшись наедине, посетитель поджег стеллаж и, пока сотрудники заведения пытались потушить пламя, проник за прилавок и похитил мобильный телефон продавщицы", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что к совершению правонарушения причастен житель столицы 1993 года рождения. Он ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи и мошеннические действия. Правоохранители уже разыскали и задержали мужчину.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Киеве мужчина обокрал за ночь две квартиры. Злоумышленник украл компьютерную технику и мобильные телефоны в среднем на 39 тысяч гривен.

А в апреле в Киевской области банда преступников украла бриллиант за 400 000 долларов. Полиция изъяла у фигурантов взрывное устройство и более килограмма взрывчатки.

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