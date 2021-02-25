В Киеве мужчина прыгнул с переправы (фото)

В Киеве 25 февраля около Северного моста мужчина, забравшись на забор переправы прыгнул в реку.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева.

"Водолазы установили, что на расстоянии 20 метров от берега в воде находится человек. С помощью водолазно-спасательного снаряжения, мужчина 1975 года рождения был доставлен на берег и ожидая медиков, спасатели оказали пострадавшему первую неотложную помощь", – говорится в сообщении.

С пострадавшего сняли мокрую одежду, дали теплое одеяло и горячие напитки.

Реклама

После чего, прибыли медработники, которые в дальнейшем занялись оказанием помощи.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области спасли девушку, которую унесло от берега на надувном матрасе. Она не могла самостоятельно выбраться из воды.

Также напомним, количество погибших на водоемах Украины продолжает расти. Так, по состоянию на 27 июля на водных объектах с начала месяца погибли более 200 человек, из них 22 ребенка.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама