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В Киеве мужчина прыгнул с переправы (фото)

25 февраля, 18:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На помощь пришли спасатели

В Киеве 25 февраля около Северного моста мужчина, забравшись на забор переправы прыгнул в реку.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева.

"Водолазы установили, что на расстоянии 20 метров от берега в воде находится человек. С помощью водолазно-спасательного снаряжения, мужчина 1975 года рождения был доставлен на берег и ожидая медиков, спасатели оказали пострадавшему первую неотложную помощь", – говорится в сообщении.

С пострадавшего сняли мокрую одежду, дали теплое одеяло и горячие напитки.

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После чего, прибыли медработники, которые в дальнейшем занялись оказанием помощи.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области спасли девушку, которую унесло от берега на надувном матрасе. Она не могла самостоятельно выбраться из воды.

Также напомним, количество погибших на водоемах Украины продолжает расти. Так, по состоянию на 27 июля на водных объектах с начала месяца погибли более 200 человек, из них 22 ребенка.

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Киев мужчина ГСЧС Северный мост

Источник: Сегодня

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