Українська
$ 27,55
33,68
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве мужчина распространял детское порно и предлагал интим с маленькой дочерью

27 мая, 17:38

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мужчина предлагал в соцсетях вступить с ним и дочкой в сексуальную связь

Мужчина предлагал сексуальную связь со своей дочерью в соцсетях. Фото: Прокуратура Киева/Telegram

Мужчина предлагал сексуальную связь со своей дочерью в соцсетях. Фото: Прокуратура Киева/Telegram

Киевлянину, который распространял детскую порнографию и предлагал сексуальные связи с малолетней дочерью, сообщили о подозрении.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Telegram.

C декабря 2020 по март 2021 года 38-летний подозреваемый, пользуясь частым отсутствием дома жены, переписываясь в одной из соцсетей, предлагал партнерам вступить с ним в интимную связь с последующим привлечением его малолетней дочери.

"Подтверждая свои намерения и желания, человек демонстрировал как в интернете так и при личной встрече видеопродукцию порнографического характера, которая в соответствии с ЗУ "О защите общественной морали" относится к детской порнографии", – говорится в сообщении.

В ходе проведенного обыска по месту жительства мужчины обнаружено и изъято мобильный телефон, компьютер и другие носители информации.

В тренде
В Киеве под посольством РФ сожгли"Кремль" (фото)
В Киеве под посольством РФ пытались сжечь "Кремль". Фото: Укринформ
Реклама

Сейчас судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения. Следственные действия продолжаются.

Ранее мы писали, что в Украине усилили наказание за сексуальное насилие над детьми и их сексуальную эксплуатацию после того, как Верховная Рада имплементировала в украинское законодательство Лансаротскую конвенцию.

Напомним, 11 марта правоохранители нашли труп 7-летней девочки Марии Борисовой. Ребенок исчез в селе Счастливое в Херсонской области. Пропавшую искали четыре дня.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Прыгнул с моста. В Киеве умер подросток, родители которого скончались от COVID-19 (видео)
Прыгнул с моста. В Киеве умер подросток, родители которого скончались от COVID-19 (видео)Происшествия
"Рожать мне уже нельзя": семья сбившей девушку экс-главы СЭС объяснила, почему ничего не компенсируетПроисшествия
Решил похвастаться. В Киеве поймали парня, который обстрелял воинскую часть (видео)
Решил похвастаться. В Киеве поймали парня, который обстрелял воинскую часть (видео)Происшествия
Попросил не трепать и получил удар в голову – за что полицейский избил подростка в Киеве. Эксклюзив
Попросил не трепать и получил удар в голову – за что полицейский избил подростка в Киеве. ЭксклюзивПроисшествия
В Киеве неизвестный бросил бутылку с бензином в салон троллейбуса: есть пострадавшие (обновлено)
В Киеве неизвестный бросил бутылку с бензином в салон троллейбуса: есть пострадавшие (обновлено)Транспорт
Медведчуку пересматривали меру пресечения: что происходило под судом – все подробности
Медведчуку пересматривали меру пресечения: что происходило под судом – все подробностиПроисшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять