В Киеве мужчина распространял детское порно и предлагал интим с маленькой дочерью

Мужчина предлагал в соцсетях вступить с ним и дочкой в сексуальную связь

Мужчина предлагал сексуальную связь со своей дочерью в соцсетях. Фото: Прокуратура Киева/Telegram

Киевлянину, который распространял детскую порнографию и предлагал сексуальные связи с малолетней дочерью, сообщили о подозрении.

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Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Telegram.

C декабря 2020 по март 2021 года 38-летний подозреваемый, пользуясь частым отсутствием дома жены, переписываясь в одной из соцсетей, предлагал партнерам вступить с ним в интимную связь с последующим привлечением его малолетней дочери.

"Подтверждая свои намерения и желания, человек демонстрировал как в интернете так и при личной встрече видеопродукцию порнографического характера, которая в соответствии с ЗУ "О защите общественной морали" относится к детской порнографии", – говорится в сообщении.

В ходе проведенного обыска по месту жительства мужчины обнаружено и изъято мобильный телефон, компьютер и другие носители информации.

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Сейчас судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения. Следственные действия продолжаются.

Ранее мы писали, что в Украине усилили наказание за сексуальное насилие над детьми и их сексуальную эксплуатацию после того, как Верховная Рада имплементировала в украинское законодательство Лансаротскую конвенцию.

Напомним, 11 марта правоохранители нашли труп 7-летней девочки Марии Борисовой. Ребенок исчез в селе Счастливое в Херсонской области. Пропавшую искали четыре дня.