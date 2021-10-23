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В Киеве мужчина распространял детскую порнографию: ему грозит срок

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
23 октября, 18:06
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38-летний местный житель предлагал различным пользователям порно-сайтов свою 11-летнюю дочь для секс-развлечений
Обвинительный акт направлен в суд
Обвинительный акт направлен в суд

В Киеве будут судить мужчину, который хранил и распространял детскую порнографию. Полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Мужчине грозит до двенадцати лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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Происшествие произошло в мае этого года. Задержали мужчину по подозрению в хранении и распространении детской порнографии. Кроме этого, 38-летний местный житель предлагал различным пользователям порно-сайтов свою 11-летнюю дочь для секс-развлечений.

"Правоохранители изъяли у правонарушителя мобильный телефон, компьютерную технику и флэш-накопители, содержащие файлы детской порнографии. Собрав необходимую доказательную базу и выводы экспертиз, полицейские доказали причастность мужчины к изготовлению, хранению и распространению видеопродукции с детской порнографией", – говорится в сообщении.

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Что ему грозит

Досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд для принятия решения по существу.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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