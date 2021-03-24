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В Киеве мужчина разбросал все вещи, а после решил прыгнуть с балкона многоэтажки (видео)

24 марта, 17:59

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мужчину успели схватить в последний момент

В Киеве патрульные спасли мужчину, который чуть не выпал из окна.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

Инспекторы Юлия Литвинова и Андрей Гончарук спасли мужчину на улице Борщаговской, который перелез за ограждение балкона многоэтажки, крушил предметы, выбрасывал их на улицу из окна и хотел прыгнуть вниз.

"Понимая, что ситуация критическая и счет идет даже не на минуты, полицейские изо всех сил побежали на четвертый этаж. В тот момент, когда гражданин повис на карнизе балкона, Андрей успел схватить его за руку. В то время Юлия помогла напарнику держать мужчину. Совместными усилиями его затянули внутрь", – сообщают в полиции.

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Полицейские передали мужчину врачам, которые госпитализировали его в медицинское учреждение.

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Ранее мы писали, что в Одесской области застрелили 16-летнего мальчика – стрелявшему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Хмельницкой области женщина заколола гражданского мужа ножом и пыталась выдать его смерть за самоубийство.

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Киев полиция самоубийство борщаговская патрульные

Источник: Сегодня

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