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В Киеве мужчина с гранатой угрожает взорвать Кабмин

4 августа 2021 10:38

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На место происшествия немедленно выехали правоохранители. Мужчина выдернул чеку и кричит "захват здания"

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Неизвестный мужчина пришел в Кабинет министров с гранатой и угрожает ее взорвать.

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Соответствующее видео опубликовал в Facebook председатель правления ВОО "Стоп коррупции" Игорь Бондарчук.

На видео мужчина говорит, что он сапер в прошлом и "живым не уйдет, сядет на 10 лет" и просит мужчин входить в здание, а женщин – нет.

"Это захват здания, у меня боевая граната, убирайте людей", – говорит мужчина.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика, 18+

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В полиции Киева "Сегодня" сказали, что на место инцидента выехала следственно-оперативная группа.

"На место выехала полиция. Информация уточняется", – сообщили нам в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Каменце-Подольском от взрыва на улице пострадали шесть человек, среди раненых ребенок.

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Также напомним, в Харькове военный бегал по детской площадке с гранатой.

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