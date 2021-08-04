В Киеве мужчина с гранатой угрожает взорвать Кабмин

Фото: коллаж "Сегодня"
Неизвестный мужчина пришел в Кабинет министров с гранатой и угрожает ее взорвать.
Соответствующее видео опубликовал в Facebook председатель правления ВОО "Стоп коррупции" Игорь Бондарчук.
На видео мужчина говорит, что он сапер в прошлом и "живым не уйдет, сядет на 10 лет" и просит мужчин входить в здание, а женщин – нет.
"Это захват здания, у меня боевая граната, убирайте людей", – говорит мужчина.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика, 18+
Читайте также:
В Крыму мужчина угрожал взорвать школу
В полиции Киева "Сегодня" сказали, что на место инцидента выехала следственно-оперативная группа.
"На место выехала полиция. Информация уточняется", – сообщили нам в полиции.
Ранее мы сообщали, что в Каменце-Подольском от взрыва на улице пострадали шесть человек, среди раненых ребенок.
Также напомним, в Харькове военный бегал по детской площадке с гранатой.