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В Киеве мужчина убил свою жену и скрылся (фото)

5 февраля, 14:07

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Подозреваемый – 49-летний уроженец Харьковщины

В Киеве мужчина ударил жену ножом, когда они ссорились и скрылся. Полицейские его задержали.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Происшествие случилось на улице Боевой.

"Женщина от полученных ранений скончалась на месте. После совершения преступления злоумышленник скрылся, но в течение нескольких минут полицейские разыскали его и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он – 49-летний уроженец Харьковщины, который раньше не привлекался к уголовной ответственности", – говорит начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Олег Самойлик.

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Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство за – умышленное убийство.

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Киев убийство жена полиция муж ножевые ранения

Источник: Сегодня

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