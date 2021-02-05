В Киеве мужчина убил свою жену и скрылся (фото)

В Киеве мужчина ударил жену ножом, когда они ссорились и скрылся. Полицейские его задержали.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Происшествие случилось на улице Боевой.

"Женщина от полученных ранений скончалась на месте. После совершения преступления злоумышленник скрылся, но в течение нескольких минут полицейские разыскали его и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он – 49-летний уроженец Харьковщины, который раньше не привлекался к уголовной ответственности", – говорит начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Олег Самойлик.

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Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство за – умышленное убийство.

Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что у одесского головореза, который обезглавил родного отца и зарезал друга, были проблемы с наркотиками, за что его не раз увольняли с работы.

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