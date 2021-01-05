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В Киеве мужчина убил знакомого и поджег его квартиру (фото)

5 января, 04:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Между мужчинами произошел конфликт

В Киеве полиция задержала мужчину, который убил знакомого и поджог его квартиру на проспекте Маяковского, чтобы скрыть следы преступления.

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Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в дежурную часть поступило сообщение о задымлении.

После того, как спасатели потушили огонь, в квартире обнаружили тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранами грудной клетки и ног.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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Личность погибшего установили. Им оказался 33-летний арендатор помещения, уроженец Львовской области.

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Предварительно установлено, что мужчины в тот же день познакомились на улице и в квартире, которую снимал потерпевший, распивали спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, в ходе которого гость ударил ножом мужчину.

Чтобы скрыть следы совершения преступления, злоумышленник поджег квартиру и скрылся.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины. Злоумышленнику грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время застолья в новогоднюю ночь между гражданскими супругами возник конфликт – мужчина выстрелил из травматического пистолета жене в голову.

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Киев поджог убийство Нацполиция
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