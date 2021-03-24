Защищал свой бизнес: в Киеве мужчина угрожал самосожжением (фото, видео)

В Киеве на Троещине мужчина, защищая свое имущество, облился бензином и грозился себя поджечь.

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Как сообщает журналист "Сегодня" Наталия Ряба, мужчина таким образом протестовал против снесения МАФа. Сейчас полиция уже отогнала с места машину, которая должна была демонтировать киоск. Но на месте все еще дежурит скорая.

Фото: Наталия Ряба, "Сегодня"

Реклама Фото: Наталия Ряба, "Сегодня"

Фото: Наталия Ряба, "Сегодня"

Фото: Наталия Ряба, "Сегодня"

Видео: Наталия Ряба, "Сегодня"

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В итоге, мужчина слез с крыши киоска.

"Я отстаивал свой бизнес, который, как вы видите, удалось отстоять", – сказал мужчина.

Видео: Наталия Ряба, "Сегодня"

Ранее мы сообщали, что в Киеве 35-летний мужчина сжег своего шестилетнего ребенка из-за конфликта с женой- планировал убийство заранее. По данному факту открыли дело по статье "умышленное убийство".

Также напомним, в Тернопольской области мужчина поджег себя из-за пенсии – мужчина облил бензином и поджег себя прямо посреди Центра занятости.

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