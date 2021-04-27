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В Киеве мужчина воровал заказы из посылок на почте: ему грозит срок (фото)

27 апреля, 12:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Он заказывал через интернет-магазин товар, а когда осматривал его на почте, то незаметно менял его

В Киеве полицейские сообщили мужчине о подозрении за мошенничество в почтовых отделениях.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

В полицию обратилась сотрудница одного из отделений почты в Святошинском районе столицы и сообщила, что после проверки клиентом посылки обнаружила несоответствие товара.

Злоумышленник заказывал через интернет-магазин детали к компьютеру, а когда осматривал на почте товар, то незаметно менял его.

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Оперативники задержали парня на территории соседнего района. Им оказался ранее не судимый уроженец Черниговской области, 1999 года рождения.

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"В ходе проведения досудебного расследования мы установили причастность парня еще к двум аналогичным преступлениям на территории района. Мошенническим путем он завладел имуществом на сумму 74 тыс. гривен. Сейчас мы проводим проверку причастности фигуранта к другим преступлениям", – говорит следователь Святошинского управления полиции Максим Сахно.

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Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Киеве мошенник обменял на фальшивки 41 тысячу долларов.

Напомним, что 22 апреля задержали злоумышленника, который ограбил 51-летнего мужчину, отобрав у него 50 тысяч евро. Киевлянин, также нашел объявление об обмене в Интернете и решил по хорошему курсу обменять.

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Киев мошенничество почта полиция Полиция Киева

Источник: Сегодня

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