В Киеве мужчина выпрыгнул с 8-го этажа многоэтажки (фото)

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и медики

В Киеве в Соломенском районе мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Так, ЧП произошло на Кудряшова, 5.

"Мужчина выпрыгнул с 8 этажа и повис на козырьке магазина", - говорится в сообщении.

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Причина самоубийства и было ли это самоубийство пока неизвестно.

Детали установит следствие. На месте работают полиция, "скорая помощь" и СОГ.

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Ранее мы писали, что в Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки и проломил крышу больницы.

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