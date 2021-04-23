В Киеве мужчина выпрыгнул с 8-го этажа многоэтажки (фото)

В Киеве в Соломенском районе мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.
Так, ЧП произошло на Кудряшова, 5.
"Мужчина выпрыгнул с 8 этажа и повис на козырьке магазина", - говорится в сообщении.
Причина самоубийства и было ли это самоубийство пока неизвестно.
Детали установит следствие. На месте работают полиция, "скорая помощь" и СОГ.
Ранее мы писали, что в Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки и проломил крышу больницы.
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