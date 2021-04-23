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В Киеве мужчина выпрыгнул с 8-го этажа многоэтажки (фото)

23 апреля, 17:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и медики

В Киеве в Соломенском районе мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Так, ЧП произошло на Кудряшова, 5.

"Мужчина выпрыгнул с 8 этажа и повис на козырьке магазина", - говорится в сообщении.

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Причина самоубийства и было ли это самоубийство пока неизвестно.

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Детали установит следствие. На месте работают полиция, "скорая помощь" и СОГ.

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Ранее мы писали, что в Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки и проломил крышу больницы.

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Киев полиция самоубийство окно выпрыгнул Соломенский район

Источник: Сегодня

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