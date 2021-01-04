В Киеве мужчина застрелил свою жену из травмата

В Киеве во время застолья в новогоднюю ночь между гражданскими супругами возник конфликт – мужчина выстрелил из травматического пистолета жене в голову.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

В полицию обратилась женщина и сообщила, что в ее дверь стучит сосед и говорит, что убил свою жену.

"Во время новогоднего застолья между гражданскими супругами возник конфликт. Во время ссоры выпивший выстрелил в голову 53-летней жене, которую медики с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу, где она впоследствии скончалась", – говорится в сообщении.

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51-летнего мужчину полицейские задержали. Правоохранители изъяли из квартиры вещественные доказательства – предмет, похожий на пистолет для отстрела патронов резиновыми пулями "Форт 12Р", четыре стреляные гильзы. Изъятое направили на экспертизу. Начато уголовное производство.

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Напомним, в Донецкой области правоохранители задержали мужчину, который совершил тройное убийство в Славянске.

Кроме того, в Черниговской области жестоко убили мужчину из-за автомобиля.

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