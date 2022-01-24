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В Киеве мужчина застрелился у входа в больницу – детали ЧП (фото)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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24 января, 10:11
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Погибший 1972 года рождения, он житель Донецкой области
Пока основная версия – самоубийство
Пока основная версия – самоубийство / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве возле отделения туберкулезной больницы в Дарницком районе произошло самоубийство. Мужчина достал оружие и выстрелил себе в голову.

В полиции Киева нам подтвердили, что возле больницы в Дарницком районе обнаружили тело мужчины.

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"Обнаружено тело мужчины. Он лежал на ступеньках возле больницы с огнестрельным ранением головы, рядом лежал пистолет. Сейчас следователи рассматривают версию самоубийства, причины устанавливаются", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Дарницкого района.

Мужчина выстрелили себе в голову
Мужчина выстрелили себе в голову / Фото: Еспресо.TV

В полиции дополняют, что погибший 1972 года рождения, он житель Донецкой области. Рядом с телом обнаружена дорожная сумка с личными вещами.

Следователи рассматривают версию самоубийства
Следователи рассматривают версию самоубийства

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Пока основная версия – самоубийство, что подтолкнуло мужчину на такой отчаянный шаг, в полиции выясняют.

Кто чаще совершает самоубийства

Последнее время в столице участились также попытки самоубийства у подростков.

По информации BBC, основными причинами самоубийств среди несовершеннолетних являются конфликты с родителями, в школе и неразделенная любовь. Кроме того, на такой шаг могут подвигнуть в социальных сетях. Именно "группы смерти" могут заставить ребенка совершить самоубийство.

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