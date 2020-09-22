В Киеве мужчине вынесли приговор за убийство собаки

Мужчина убил собаку знакомого, которая справила нужду у него в комнате

В Киеве вынесли приговор мужчине, который убил собаку своего знакомого.

Как сообщили на официальной странице столичной прокуратуры, инцидент произошел 27 октября 2019 года, когда к 36-летнему киевлянину в гости пришел его товарищ с таксой.

Между мужчинами возник конфликт из-за того, что собака справила естественную нужду в комнате. Тогда хозяин схватил кухонный нож и ударил им животное в живот. Такса от полученного ранения погибла.

Деснянский районный суд Киева признал мужчину виновным по статье о "жестоком обращении с животным, что повлекло его гибель" и вынес ему приговор в виде ограничения свободы на срок в один год с годичным испытательным сроком.

Напомним, ранее в Днепропетровской области мужчина привязал собаку к машине и волочил ее по улицам. В итоге пес стер лапы буквально до кости и потерял много крови. Очевидцы задержали живодера и вызвали полицейских, а животное отправили в ветклинику.

Видео: facebook.com/priutdrug

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Также напомним, под Запорожьем подожгли дом "вольнянской" живодерки и ее сообщника. Два человека перелезли через забор с дубинками, проникли в дом главаря банды живодеров Александра и жестоко избили его.

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