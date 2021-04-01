В Киеве мужчину ударили кирпичом по голове и отобрали 300 тысяч гривен (фото)

Нападавшему грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы

В столице задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на киевлянина и отобрал у него 300 тысяч гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Facebook.

Инцидент произошел на улице Курчатова в Деснянском районе столицы.

К мужчине подошел неизвестный, ударил твердым предметом по голове и завладел барсеткой с деньгами. После этого он сел в машину знакомого и скрылся.

"Просмотрев записи с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город", мы установили транспортное средство, на котором передвигался фигурант. Иномарку остановили на Броварском проспекте. При силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения №1, мы задержали пассажира авто, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это – 37-летний уроженец Львовщины", – рассказал следователь Деснянского управления полиции Александр Кокидько.

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Следователи провели обыск автомобиля и изъяли кирпич, которым, вероятно, ударили потерпевшего по голове.

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Кроме того, полицейские обнаружили и изъяли другие вещественные доказательства: похищенные деньги, документы и мобильные телефоны, которыми пользовался нападающий.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Киеве будут судить организованную преступную группу за нанесение банку более 1,5 миллиона гривен убытков.

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