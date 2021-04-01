Українська
$ 27,82
32,63
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве мужчину ударили кирпичом по голове и отобрали 300 тысяч гривен (фото)

1 апреля, 14:21

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Нападавшему грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы

В столице задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на киевлянина и отобрал у него 300 тысяч гривен.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Facebook.

Инцидент произошел на улице Курчатова в Деснянском районе столицы.

К мужчине подошел неизвестный, ударил твердым предметом по голове и завладел барсеткой с деньгами. После этого он сел в машину знакомого и скрылся.

"Просмотрев записи с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город", мы установили транспортное средство, на котором передвигался фигурант. Иномарку остановили на Броварском проспекте. При силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения №1, мы задержали пассажира авто, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это – 37-летний уроженец Львовщины", – рассказал следователь Деснянского управления полиции Александр Кокидько.

Реклама

Следователи провели обыск автомобиля и изъяли кирпич, которым, вероятно, ударили потерпевшего по голове.

В тренде
Новый Киев: как меняются столичные кинотеатры

Реклама

Кроме того, полицейские обнаружили и изъяли другие вещественные доказательства: похищенные деньги, документы и мобильные телефоны, которыми пользовался нападающий.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Киеве будут судить организованную преступную группу за нанесение банку более 1,5 миллиона гривен убытков.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

деньги Киев кража полиция

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киевской области мама с детьми жарила маршмеллоу на Вечном огне: видео
В Киевской области мама с детьми жарила маршмеллоу на Вечном огне: видеоПроисшествия
В Киеве похитили и убили общественного активиста (фото)
В Киеве похитили и убили общественного активиста (фото)Происшествия
На столичной Троещине произошел пожар: загорелся многоэтажный новострой
На столичной Троещине произошел пожар: загорелся многоэтажный новостройПроисшествия
Постоянно парковался на газоне: в Киеве сгорел внедорожник
Постоянно парковался на газоне: в Киеве сгорел внедорожникПроисшествия
В Киеве водители устроили разборки со стрельбой посреди дороги: нервного гонщика догнали (фото)
В Киеве водители устроили разборки со стрельбой посреди дороги: нервного гонщика догнали (фото)Происшествия
Напал на женщину из-за маски: в Киеве наказали полицейского
Напал на женщину из-за маски: в Киеве наказали полицейскогоПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять