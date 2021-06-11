В Киеве на Андреевском спуске бьет "фонтан" из-под асфальта (видео)

Очевидцы сообщают, что судя по характерному запаху там прорвало канализацию – официальных заявлений касательно инцидента не поступало

Фото: скриншот с видео

В пятницу, 11 июня, в Киеве на Андреевском спуске прорвало канализацию – поток воды заливает улицу.

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Видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

На кадрах видно, вода бьет фонтаном прямо из-под брусчатки рядом с расположенными ливневками.

"Новый фонтан от городской власти на Андреевском спуске. Кстати, до Киевводоканала дозвониться нереально. Видимо, уже отдыхают", - пишет автор публикации.

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Отмети, что пока что не поступало никаких официальных заявлений ни от "Киевводоканала" ни от городских властей.

Ранее мы писали, что в Подольском районе Киева затопило всю улицу – "река" появилась на проспекте Георгия Гонгадзе.

Напомним, что в Киеве прорвало трубу с горячей водой. Авария произошла на улице Анатолия Соловьяненко, в результате улицу залило кипятком, но движение авто не остановили.