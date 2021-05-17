В Киеве на детской площадке нашли свиную голову (фото)

Фото: Дани Эла/Facebook

В одном из киевских дворов на детской площадке обнаружили интересную находку. Кто-то прикопал в песочнице свиную голову. Откуда она там взялась – пока неизвестно. "Сегодня" решил узнать в Госпродпотребслужбе Киева, какие меры по дезинфекции будут предприняты.

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Соответствующие фото опубликовали очевидцы в соцсетях. А в Госпродпотребслужбе отмечают, что случай обнаружения свиной головы в песочнице шокирующий.

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Ранее в песочницах находили, шприцы, разные вещи с кровью, но подобная находка обнаружена впервые.

"Песок после такой находки нужно обязательно заменить. Это зона ответственности собственника площадки или ее балансодержателя. Раньше были нормы по замене песка в детских песочницах. Их проверяли раз в месяц на наличие гельминтов и других вредных микроорганизмов, но по решению бывшей главы Минздрава, санитарные нормы отменили. Проверок нет. Теперь вся ответственность лежит на балансодержателе данной территории", – рассказал сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Реклама Фото: Дани Эла/Facebook

В соцсетях люди предположили, что голову могли зарыть собаки. Кроме того, выдвинули теорию о том, что это мог быть какой-то ритуал.

Ранее мы писали, что в Киевской области под землю провалилась детская площадка.

Напомним, в Киевской области на территории детского сада в селе Андреевка Макаровского района во время проведения земляных работ нашли шесть взрывоопасных минометных мин времен Второй мировой войны.