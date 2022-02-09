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В Киеве на детской площадке нашли труп мужчины (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 февраля, 08:52
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Погибший лежал вблизи детских качелей, без одежды и обуви
В Киеве обнаружили труп мужчины.
В Киеве обнаружили труп мужчины. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве ночью нашли труп мужчины на детской площадке. Это произошло в Дарницком районе, на улице Крушельницкой.

Об этом сообщает Telegram-канал Вартові Еспресо.

Около двух часов ночи случайные прохожие обнаружили тело мужчины без признаков жизни. На мужчине не было верхней одежды и обуви. Рядом с ним были разбросаны вещи.

На месте происшествия работают криминалисты, обстоятельства выясняются.

Новости "Сегодня" пытаются узнать подробности инцидента.

Место происшествия. Фото: Вартові Еспресо

Смертность в Украине

За январь-ноябрь 2021 года в Украине зафиксировано 649 999 летальных исходов.

Наибольшее количество смертей было вызвано болезнями системы кровообращения, в том числе ишемической болезнью сердца. COVID-19 за этот период унес жизни 76 949 человек и стал второй наиболее распространенной причиной смертности.

На третьем месте среди наиболее частых причин смерти – новообразования (опухоли). Это унесло жизни более 68 тысяч украинцев в прошлом году.

Более 25,5 тысячи украинцев умерли по внешним причинам – то есть погибли в ДТП, были убиты или попали в другую опасную смертельную ситуацию.

Причины смерти украинцев Инфографика: Коронавирус Инфо

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