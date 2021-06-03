В Киеве на девушку напала птица (видео)

В столице на девушку напала ворона. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве сегодня, 3 июня, ворона напала на девушку. Это уже не первый случай нападения птиц на людей в этом районе.
Видео опубликовал KIEVMAP в Telegram.
"Снова атака с воздуха", – пишут в Сети.
Девушке пришлось убегать от птицы, а последняя в свою очередь догоняла пострадавшую.
Ранее мы писали, что в Киеве на мужчину уже нападали птицы на улице Саксаганского. Мужчина долго убегал от них, пока не скрылся за дверью подьезда.
Напомним, в январе в "Аскании-Нова" погибли 185 краснокнижных журавлей.