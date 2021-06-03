В Киеве на девушку напала птица (видео)

Пострадавшая вынуждена была убегать от пернатой, но птица не оставляла ее в покое

В столице на девушку напала ворона. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня, 3 июня, ворона напала на девушку. Это уже не первый случай нападения птиц на людей в этом районе.

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Видео опубликовал KIEVMAP в Telegram.

"Снова атака с воздуха", – пишут в Сети.

Девушке пришлось убегать от птицы, а последняя в свою очередь догоняла пострадавшую.

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Ранее мы писали, что в Киеве на мужчину уже нападали птицы на улице Саксаганского. Мужчина долго убегал от них, пока не скрылся за дверью подьезда.

Напомним, в январе в "Аскании-Нова" погибли 185 краснокнижных журавлей.